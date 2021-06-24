Вертолет Ми-8 упал в Ленинградской области

Погибли три человека.

Вертолет Ми-8 разбился в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вертолет принадлежал Росгвардии. На его борту находились три человека. Все погибли в результате крушения. Сообщается, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет.

На место крушения вертолета выехали подразделения.

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Видео: Telegram / Life Shot

Фото: Telegram / 112, Mash