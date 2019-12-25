В Москве произошел пожар в центре для больных COVID-19

Пострадавших в результате происшествия нет.

В Москве произошел пожар в центре для больных коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в комплексном реабилитационно-образовательном центре департамента труда и социальной защиты населения российской столице, который ранее был переоборудован под центр для ковидных больных.

Все присутствующие были оперативно эвакуированы из помещений по прибытия пожарного расчета. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, вследствие чего загорелась мебель. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

Пожар был полностью ликвидирован сотрудниками МЧС менее чем за полчаса.

Ранее в Стерлитамаке загорелся склад с порохом на площади почти 1,3 тысячи квадратных метров.

Фото: скриншот видео Telegram/112