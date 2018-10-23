В Стерлитамаке загорелся склад с порохом на площади почти 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС. Известно, что воспламенилось здание, в котором находился порох. Бригада пожарных вызвана на улицу Кошевого.
На территории предприятия "Авангард" горит одноэтажный склад с порохом размером 60 на 20 метров.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
В настоящее время пламя перекинулось на открытую площадку, в котором хранятся деревянные ящики. В экстренном ведомстве оценивают общую площадь распространения пламени в 1280 квадратных метров. Фиксируется угроза дальнейшего перехода огня на соседнее здание склада. Там находится порядка 200 тонн пороха. При ликвидации пламени специалисты применяют бронированные щиты.
Пожар в ангаре в деревне Тярлево тушили 13 часов.
Фото: Piter.tv
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