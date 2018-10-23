Существует угроза распространения пламени.

В Стерлитамаке загорелся склад с порохом на площади почти 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС. Известно, что воспламенилось здание, в котором находился порох. Бригада пожарных вызвана на улицу Кошевого.

На территории предприятия "Авангард" горит одноэтажный склад с порохом размером 60 на 20 метров. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время пламя перекинулось на открытую площадку, в котором хранятся деревянные ящики. В экстренном ведомстве оценивают общую площадь распространения пламени в 1280 квадратных метров. Фиксируется угроза дальнейшего перехода огня на соседнее здание склада. Там находится порядка 200 тонн пороха. При ликвидации пламени специалисты применяют бронированные щиты.

Пожар в ангаре в деревне Тярлево тушили 13 часов.

Фото: Piter.tv