Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В Башкирии загорелся частный рыбный цех. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел вечером 13 декабря в Стерлитамаке. В дежурную часть поступило сообщение о возгорании в металлокаркасном здании, обшитом профнастилом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В тушении огня участвовали 19 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье на фабрике произошел пожар.

Видео: МЧС России