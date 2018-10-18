В Башкирии загорелся частный рыбный цех. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел вечером 13 декабря в Стерлитамаке. В дежурную часть поступило сообщение о возгорании в металлокаркасном здании, обшитом профнастилом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
В тушении огня участвовали 19 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что в Подмосковье на фабрике произошел пожар.
Видео: МЧС России
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