Площадь огня составила 2,8 тысячи квадратных метров.

В Подмосковье на фабрике произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 12 декабря в Ивантеевке. На территории одного из предприятий загорелся ангар. Площадь огня составила 2,8 тысячи квадратных метров. Отмечается, что внутри ангара находились готовая продукция и стройматериалы.

В результате пожара произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Огонь тушили более 60 специалистов и 24 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске девушка погибла в результате пожара.

Видео: МЧС России