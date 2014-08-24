В Подмосковье на фабрике произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел вечером 12 декабря в Ивантеевке. На территории одного из предприятий загорелся ангар. Площадь огня составила 2,8 тысячи квадратных метров. Отмечается, что внутри ангара находились готовая продукция и стройматериалы.
В результате пожара произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Огонь тушили более 60 специалистов и 24 единицы техники.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске девушка погибла в результате пожара.
Видео: МЧС России
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