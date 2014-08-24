В тушении огня участвовали 12 спасателей и шесть единиц техники.

В Новосибирске девушка погибла в результате пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел днем 12 декабря на улице Объединения. В дежурную часть поступил вызов о возгорании на третьем этаже пятиэтажного дома. Из сгоревшей комнаты эвакуировались получившая ожоги женщина и трехлетний ребенок.

Также на лестничной клетке верхних этаже обнаружили мужчину и женщину. Прибывшим на место медикам не удалось спасти пострадавшую. Мужчину привели в чувства. В тушении огня участвовали 12 спасателей и шесть единиц техники.

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