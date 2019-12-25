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В Башкирии женщина выкинула чужого младенца из окна роддома
Сегодня, 12:27
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В Башкирии женщина выкинула чужого младенца из окна роддома

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Ранее она лечилась от депрессии в ПНД.

В городе Стерлитамак женщина выбросила из окна родильного дома младенца, вследствие чего он скончался. Об этом информирует пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по республике Башкирия.

Инцидент произошел вечером 16 августа. 29-летняя женщина после родов находилась в общей палате на третьем этаже роддома. В СК сообщили, что она выбросила из окна новорожденного малыша своей соседки по палате. Ребенок скончался он полученных травм.

По данным "РИА Новости", ранее женщина проходила курс по лечению депрессии в психдиспансере. Ее выписали оттуда, так как почитали, что она не представляет опасности для окружающих людей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.

Ранее жителя Ленобласти осудили за убийство девушки 11-летней давности.

Фото: Следственный комитет России

Теги: башкирия, ребенка выбросили из окна, роддом, стерлитамак
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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