Жителя Ленобласти осудили за убийство девушки 11-летней давности

Мужчина избил жертву, а после задушил. Тело девушки обнаружили спустя четыре месяца.

В Ленобласти суд признал виновным 40-летнего жителя Луги, задушившего 20-летнюю девушку в январе 2010 года. Для раскрытия дела следователям пришлось провести эксгумацию тела. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по 47-му региону.

Установлено, что убийство произошло 5 января 2010 года на дороге, ведущей в деревню Пелково Лужского района. В ходе ссоры мужчина избил девушку, а после задушил. Ее тело нашли спустя четыре месяца после убийства.

Раскрыть дело удалось спустя 11 лет после преступления. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее в лесу в Ленобласти нашли обгоревшие тела женщины и ребенка.

Фото: Piter.TV