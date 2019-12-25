  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В лесу в Ленобласти нашли обгоревшие тела женщины и ребенка
Сегодня, 7:57
98
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В лесу в Ленобласти нашли обгоревшие тела женщины и ребенка

0 0

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего".

В воскресенье, 15 августа, в лесном массиве, недалеко у ж/д станции 63-й километр, были обнаружены обгоревшие тела женщины и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа и выборгский городской прокурор. Расследование находится на контроле у прокуратуры Петербурга.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего". Обстоятельства выясняются.

Ранее в Пикалево двое убили знакомого, подожгли труп и раскидали его останки по лесу.

Фото: Piter.TV

Теги: обгоревшие тела, прокуратура
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии