В лесу в Ленобласти нашли обгоревшие тела женщины и ребенка

В воскресенье, 15 августа, в лесном массиве, недалеко у ж/д станции 63-й километр, были обнаружены обгоревшие тела женщины и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа и выборгский городской прокурор. Расследование находится на контроле у прокуратуры Петербурга.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего". Обстоятельства выясняются.
Ранее в Пикалево двое убили знакомого, подожгли труп и раскидали его останки по лесу.
Фото: Piter.TV
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