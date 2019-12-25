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В Пикалево двое убили знакомого, подожгли труп и раскидали его останки по лесу
Сегодня, 10:00
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Пикалево двое убили знакомого, подожгли труп и раскидали его останки по лесу

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В гараже нашли голову убитого, в лесу – обгоревшее тело.

В четверг, 12 августа, в Пикалево задержали двух мужчин 39 и 51 лет, подозреваемых в убийстве знакомого. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, во время внезапно возникшего конфликта 39-летний подозреваемый ударил погибшего железной трубой. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

Второй подозреваемый помог своему приятелю скрыть следы преступления. Они завернули жертву в полиэтиленовую пленку и отвезли в гараж, где облили бензином и подожгли.

В ходе расследования в гараже обнаружили голову погибшего, а в лесу в 100 метрах от озера Вялгоозеро Бокситогорского района Ленобласти – обгоревшие останки трупа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в Ленобласти пенсионер выстрелил в соседа по дачному участку.

Фото: Piter.TV

Теги: пикалево, убийство
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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