В Пикалево двое убили знакомого, подожгли труп и раскидали его останки по лесу

В гараже нашли голову убитого, в лесу – обгоревшее тело.

В четверг, 12 августа, в Пикалево задержали двух мужчин 39 и 51 лет, подозреваемых в убийстве знакомого. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, во время внезапно возникшего конфликта 39-летний подозреваемый ударил погибшего железной трубой. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

Второй подозреваемый помог своему приятелю скрыть следы преступления. Они завернули жертву в полиэтиленовую пленку и отвезли в гараж, где облили бензином и подожгли.

В ходе расследования в гараже обнаружили голову погибшего, а в лесу в 100 метрах от озера Вялгоозеро Бокситогорского района Ленобласти – обгоревшие останки трупа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в Ленобласти пенсионер выстрелил в соседа по дачному участку.

Фото: Piter.TV