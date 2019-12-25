В Ленобласти пенсионер выстрелил в соседа по дачному участку

У пострадавшего диагностировали ссадины и гематомы груди и левой ягодицы.

Полиция Всеволожского района Ленобласти проводит проверку после стрельбы в СНТ "Марс" в деревне Агалатово. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился некий Паньков, владелец участка №342. Он рассказал, что его сосед по даче во время конфликта начал стрелять из предмета, похожего на травматический пистолет.

У пострадавшего диагностировали ссадины и гематомы груди и левой ягодицы. Госпитализация ему не потребовалась.

В отношении стрелка возбудили административное дело о мелком хулиганстве. У него изъяли травмат "Оса ТБ-4" и резиновые пули.

Ранее петербуржец серьезно пострадал при взрыве газового баллона.

Фото: Piter.TV