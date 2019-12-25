В Ленобласти пенсионер выстрелил в соседа по дачному участку

Полиция Всеволожского района Ленобласти проводит проверку после стрельбы в СНТ "Марс" в деревне Агалатово. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
В полицию обратился некий Паньков, владелец участка №342. Он рассказал, что его сосед по даче во время конфликта начал стрелять из предмета, похожего на травматический пистолет.
У пострадавшего диагностировали ссадины и гематомы груди и левой ягодицы. Госпитализация ему не потребовалась.
В отношении стрелка возбудили административное дело о мелком хулиганстве. У него изъяли травмат "Оса ТБ-4" и резиновые пули.
Ранее петербуржец серьезно пострадал при взрыве газового баллона.
Фото: Piter.TV
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