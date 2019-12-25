Петербуржец серьезно пострадал при взрыве газового баллона

Полиция Петербурга расследует обстоятельства травмирования 33-летнего индивидуального предпринимателя, который пострадал при взрыве газового баллона. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 11 августа напротив депо у дома №21 на Старообрядческой улице. Установлено, что пострадавший нарушил технику безопасности, занимаясь сваркой бензобака, снятого с автомобиля. Мужчина разогрел бензобак электросваркой, в результате произошел взрыв находившихся внутри паров солярки.
Петербуржца экстренно госпитализировали с термическими ожогами в НИИ Скорой помощи. Пострадавший получил ожоги 80-90% тела.
Ранее мужчину ударило током во дворе дома на улице Курчатова.
Фото: Piter.TV
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