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Петербуржец серьезно пострадал при взрыве газового баллона
Сегодня, 9:59
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец серьезно пострадал при взрыве газового баллона

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Он самостоятельно занимался сваркой бензобака, снятого с автомобиля.

Полиция Петербурга расследует обстоятельства травмирования 33-летнего индивидуального предпринимателя, который пострадал при  взрыве газового баллона. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 11 августа напротив депо у дома №21 на Старообрядческой улице. Установлено, что пострадавший нарушил технику безопасности, занимаясь сваркой бензобака, снятого с автомобиля. Мужчина разогрел бензобак электросваркой, в результате произошел взрыв находившихся внутри паров солярки.

Петербуржца экстренно госпитализировали с термическими ожогами в НИИ Скорой помощи. Пострадавший получил ожоги 80-90% тела.

Ранее мужчину ударило током во дворе дома на улице Курчатова.

Фото: Piter.TV

Теги: взрыв газового баллона, ожоги
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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