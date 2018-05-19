Мужчину ударило током во дворе дома на улице Курчатова

Пострадавшего госпитализировали с ожогами 60% тела.

Утром 8 августа в Выборгском районе Петербурга произошел несчастный случай. Во дворе дома №14 на улице Курчатова 27-летнего гражданина Таджикистана ударило током. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 10 часов утра. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 60% тела. Его поместили в реанимацию. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее возле магазина в Волхове нашли труп мужчины на перилах.

Фото: Piter.TV