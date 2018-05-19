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Мужчину ударило током во дворе дома на улице Курчатова
Сегодня, 10:10
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Мужчину ударило током во дворе дома на улице Курчатова

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Пострадавшего госпитализировали с ожогами 60% тела.

Утром 8 августа в Выборгском районе Петербурга произошел несчастный случай. Во дворе дома №14 на улице Курчатова 27-летнего гражданина Таджикистана ударило током. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 10 часов утра. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 60% тела. Его поместили в реанимацию. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее возле магазина в Волхове нашли труп мужчины на перилах.

Фото: Piter.TV

Теги: реанимация, ударило током
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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