Мужчину ударило током во дворе дома на улице Курчатова

Утром 8 августа в Выборгском районе Петербурга произошел несчастный случай. Во дворе дома №14 на улице Курчатова 27-летнего гражданина Таджикистана ударило током. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Инцидент произошел около 10 часов утра. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 60% тела. Его поместили в реанимацию. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее возле магазина в Волхове нашли труп мужчины на перилах.
Фото: Piter.TV
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