Возле магазина в Волхове нашли труп мужчины на перилах

В настоящий момент уточняются причины смерти незнакомца.

Накануне в полицию по Волховскому району Ленобласти поступила информация о трупе мужчины возле магазина на улице Профсоюзов в Волхове. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жительница Волхова. Она рассказала, что на труп незнакомца наткнулась ее мать. Мужчина 40 лет висел на перилах возле магазина.

В настоящий момент уточняются причины смерти незнакомца.

Ранее грибники обнаружили человеческие останки возле озера Каменка.

Фото: Piter.TV