Возле магазина в Волхове нашли труп мужчины на перилах

Накануне в полицию по Волховскому району Ленобласти поступила информация о трупе мужчины возле магазина на улице Профсоюзов в Волхове. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
В полицию обратилась жительница Волхова. Она рассказала, что на труп незнакомца наткнулась ее мать. Мужчина 40 лет висел на перилах возле магазина.
В настоящий момент уточняются причины смерти незнакомца.
Ранее грибники обнаружили человеческие останки возле озера Каменка.
Фото: Piter.TV
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