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Возле магазина в Волхове нашли труп мужчины на перилах
Сегодня, 9:07
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Возле магазина в Волхове нашли труп мужчины на перилах

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В настоящий момент уточняются причины смерти незнакомца.

Накануне в полицию по Волховскому району Ленобласти поступила информация о трупе мужчины возле магазина на улице Профсоюзов в Волхове. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жительница Волхова. Она рассказала, что на труп незнакомца наткнулась ее мать. Мужчина 40 лет висел на перилах возле магазина.

В настоящий момент уточняются причины смерти незнакомца.

Ранее грибники обнаружили человеческие останки возле озера Каменка.

Фото: Piter.TV

Теги: волхов, труп
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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Панин Александр
Сегодня 9:54

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