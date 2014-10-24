Грибники обнаружили человеческие останки возле озера Каменка

В лесу у Дороги Жизни найден череп человека.

5 августа примерно в 11 часов двое жителей Ленобласти, отправившись в лес за грибами, обнаружили неподалеку от озера Каменка человеческие останки и детали одежды. О своей находке они сразу сообщили в полицию.

По данным источника Piter.TV в правоохранительных органах, мужчины натолкнулись на череп в ста метрах от автотрассы во Всеволожском районе: примерно посередине между Рахьей и Ириновкой, возле Дороги Жизни. Рядом с костями грибники заметили и куртку. В данный момент следователи и эксперты-криминалисты проверяют взаимосвязь найденных предметов, обследуют место обнаружения и проводят весь комплекс следственных мероприятий для установления личности погибшего.

Ранее житель Выборга обнаружил в своем гараже закопанный труп.

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