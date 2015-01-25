Погибший отец смог вынести из огня двоих детей.

При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек. Трагедия зафиксирована в в Стерлитамакском районе в ночь на 18 ноября. Известно, что семья с пятью детьми не смогла выбраться из здания. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального ГУ МЧС. Пламя охватило одну из квартир в жилом двухквартирном доме, расположенном в деревне Матвеевка около 03:27 утра. Уже в 05:19 утра огонь был локализован на территории в 56 квадратных метров.

В ходе тушения обнаружено семь погибших, из них двое взрослых — мужчина и женщина и пять детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть. представители пресс-службы ГУ МЧС

В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что в семье воспитывались семь детей. Во время пожара отец смог спасти двоих из них, но сам погиб. В настоящее время причины возгорания устанавливаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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Фото и видео: Telegram / 112, ГУ МЧС