На нефтяном терминале загорелась труба котельной под Выборгом

По словам сотрудника экстренных служб, могла прогореть футорка — теплозащита, а затем трубопровод термомасла.

В нефтеналивном терминале в порту Высоцка в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар. Очевидцы заметили, что полыхает труба, пишет 47news.

В четверг утром, 17 ноября, в ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что информация о возгорании не поступала, а речь, возможно, идет об учениях. Однако издание пишет, что пожарную безопасность на объекте обеспечивает частная компания. По словам сотрудника экстренных служб, могла прогореть футорка — теплозащита, а затем трубопровод термомасла. В худшем случае это могло привести к обрушению дымохода и взрыву котла.

При этом диспетчер "РПК-Высоцк "Лукойл II" заявил, что пожара на момент звонка уже не было, как и огня, осталось лишь задымление. Он ответил, что ничего "не взорвется".

Фото: 47news