Многоквартирный дом в Челябинске попал под удар молнии

В микрорайоне Залесье Челябинской области в дом ударила молния. Об этом сообщили очевидцы.
Местные жители рассказали, что гроза началась приблизительно в 17:30. Синоптики ожидали кратковременный ливень и усиление ветра. Внезапно разряд попал в крышу дома. Кровля мгновенно вспыхнула. К 22:05 по местному времени на место прибыл глава Сосновского района Евгений Ваганов. Жильцов дома эвакуировали в ближайший детский сад. Большинство из них решили остановиться у родственников.
По данным URA.RU пламя распространилось на 780 квадратных метров. Пострадавших нет.
Ранее мы сообщили, что постпред России высказался о тех, кто сносит памятники советским войнам.
Видео: ВК/Типичнй Челябинск
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