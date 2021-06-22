Многоквартирный дом в Челябинске попал под удар молнии

Разряд попал прямо в крышу. Это вызвало пожар, который распространился на две секции трехэтажного дома.

В микрорайоне Залесье Челябинской области в дом ударила молния. Об этом сообщили очевидцы.

Местные жители рассказали, что гроза началась приблизительно в 17:30. Синоптики ожидали кратковременный ливень и усиление ветра. Внезапно разряд попал в крышу дома. Кровля мгновенно вспыхнула. К 22:05 по местному времени на место прибыл глава Сосновского района Евгений Ваганов. Жильцов дома эвакуировали в ближайший детский сад. Большинство из них решили остановиться у родственников.

По данным URA.RU пламя распространилось на 780 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщили, что постпред России высказался о тех, кто сносит памятники советским войнам.

Видео: ВК/Типичнй Челябинск