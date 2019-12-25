Постпред России высказался о тех, кто сносит памятники советским войнам

Чижов напомнил, что элиты сразу нескольких западных и восточноевропейских стран объявили кампанию против памятников и мемориалов, которые воздвигнуты в память солдат.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов высказался о тех, кто сносит памятники советским войнам освободителям. Во время онлайн-семинара в Брюсселе "80 лет после вторжения нацистской Германии в Советский Союз" он заявил, что большинство стран, в которых уничтожают такие мемориалы, остались на карте мира благодаря СССР.

Освободители погибали в боях этих стран от рук антигитлеровской коалиции. Они боролись против нацизма. Теперь, по словам постпреда России, некоторые страны объявили кампанию против мемориалов и памятников, которые были поставлены в честь воинов-красноармейцев, погибших в боях этих стран.

Показательно, что большинство их тех стран, где всё это происходит, сохранились на политической карте Европы только благодаря победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией, в которую решающий вклад внёс именно Советский Союз. Владимир Чижов, постпред России при ЕС (цитирует ТАСС)

Напомним, что 22 июня в России объявлено Днём памяти и скорби. Сегодня в стране отменены все развлекательные мероприятия. В 12:15 по московскому времени вся Россия почтила погибших минутой молчания.

Ранее мы сообщили, что глава Рязанской гордумы оговорилась, назвав 22 июня "праздником".

Фото: pixabay