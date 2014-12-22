Глава Рязанской гордумы оговорилась, назвав 22 июня "праздником"

В гордуме заверили, что Рокотянская оговорилась от усталости.

Накануне спикер Рязанской городской думы Юлия Рокотянская оговорилась в обращении к депутатам. Она назвала День памяти и скорби "праздником". Об этом сообщило издание "Подъем".

В нижней палате городского парламента Рязани вступились за коллегу. Чиновники заверили, что она не называла день памяти праздником. По их мнению, у Рокотянской выдалось тяжелое заседание, которое шло четыре часа. Её оговорка – это человеческий фактор. Такое могло произойти с каждым.

Завтра будет очень важный день – 22 июня. И я вас всех, уважаемые депутаты, приглашаю почтить память тех людей, которые как раз отдавали справедливо, и не били себя в грудь офицеры, а делали свое дело для нашего народа и для наших рязанцев. С праздником всех наступающим и спасибо за активную работу. Юлия Рокотянская, спикер Рязанской городской думы

Напомним, что 22 июня в России официально объявлено Днём памяти и скорби в память о начале Великой Отечественной войны. В 12:15 по московскому времени россияне почтили погибших минутой молчания.

Ранее мы сообщили, что Лавров настаивает на взаимодействии США с Кубой.

Видео: ВК/Рязанская городская Дума