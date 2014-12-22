Лавров настаивает на взаимодействии США с Кубой

По словам дипломата, страны должны взаимодействовать без санкционного давления.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил важность взаимодействия США с Кубой и другими странами Латинской Америки на основе справедливости взаимного уважения. Так дипломат прокомментировал голосование в ООН по резолюции против блокады Кубы.

По итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой российский дипломат напомнил, как США не присоединились к тем, кто требовал отмены незаконных рестрикций в отношении Кубы. В этот раз Лавров почти уверен, что будет точно также. Однако, Вашингтону "стоит понять, что дела с другими странами нужно вести на основе справедливости, равноправия и уважения". Пока, к сожалению, американцы придерживаются тех принципов, которые были заложены в доктрину Монро. Затем Лавров подытожил, что вероятнее всего голосование будет единогласным.

Напомним, что США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году. Так Вашингтон отреагировал на национализацию американской собственности на острове.

Ранее мы сообщили, что Путин и Меркель провели телефонные переговоры.

Видео: МИД России