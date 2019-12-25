Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Сегодня в России объявлен День памяти и скорби. В этот день Меркель подчеркнула важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. В свою очередь российский лидер подчеркнул, что Россия оценила участие Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии. Также в материале сказано, что обеспечить безопасность России и Европы можно только совместными условиями.
В завершении Меркель попросила Путина проинформировать её об основных итогах российско-американского саммита в Женеве. Диалог закончился тем, что стороны условились о дальнейших личных контактах.
Ранее мы сообщили, что США размещают системы ПРО в Польше.
Фото: pixabay
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