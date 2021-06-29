Губернатор края Владимир Солодов не видит в этом необходимости.

На Камчатке пока не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщил глава региона Владимир Солодов. Чиновник считает, что в данной ограничительной мере в рамках борьбы с распространением коронавируса по региону нет необходимости.

Я не вижу пока необходимости обязательной вакцинации, поскольку бизнес реагирует достаточно активно. У нас остается достаточно комфортный резерв коек, порядка 15-18% - свободно. Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

Чиновник объяснил, что темп вакцинации за последнюю неделю в регионе увеличился практически вдвое. Если этот показатель сохранится на таком же уровне еще два или три месяца, то к сентябрю-октябрю Камчатка сможет выйти на рекомендованные Роспотребнадзором и Минздравом показатели по вакцинации. Солодов считает, что пока что эпидемиологическая обстановка остается напряженной, но контролируемой.

Напомним, что туристам требуется сделать ПЦР-тест на коронавирус или предоставить данные о вакцинации, чтобы посетить полуостров. Вахтовые работники прививаются от ковида в обязательном порядке.

В Курской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.

Видео: YouTube / Россия 24