Работодателей обязали привить не менее 70% сотрудников.

В Курской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил на оперативном заседании по эпидемиологической обстановке заместитель главы региона Андрей Белостоцкий. С 1 июля чиновники вводят режим для определенных категорий граждан.

Наша задача - до 1 сентября привить первым компонентом не менее 70% от числа запланированных, и тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъема заболеваемости. Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области

Эксперты объяснили, что в регионе не будет ограничена деятельность местных бизнесменов и предприятий за счет того, что работодатели будут обязаны обеспечить профилактические прививки против коронавируса порядка 70 процентов своих сотрудников. Вакцинироваться должны будут представители сферы услуг и торговли, общественного питания, почтовой службы, транспорта, ЖКХ, культуры и искусств, спорта, государственные служащие и социальные работники, представители сфер образования и здравоохранения, МФЦ.

Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения введут еще в восьми регионах.

Фото: Piter.tv