Источник: район возможного нахождения самолета Ан-26 на Камчатке определен. В региональных экстренных службах уточнили журналистам, что пассажирский лайнер с большой долей вероятности упал в радиусе 15-25 километров от территории аэропорта, в прибрежной зоне.
Также поиски ведутся на морской акватории. Там уже идет обследование в том числе катерами. Есть объективные данные, что самолет потерпел крушение и упал в море.
источник ТАСС
Эксперт объяснил, что у ГУ МЧС есть объективные сведения о том, что воздушный борт потерпел крушение, после чего упал в море.
Мишустин поручил создать комиссию после исчезновения Ан-26 на Камчатке.
Фото: Pixabay.com
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