Мишустин поручил создать комиссию после исчезновения Ан-26 на Камчатке

Комиссией будет руководить министр по транспорту Виталий Савельев.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил создать комиссию после исчезновения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Руководитель этой комиссией будет министр транспорта Виталий Савельев. За формирование состава комиссии отвечала Росавиация. В контакте с поисково-спасательными бригадами в регионе находятся представители Минтранса и Росавиации.

По поручению Мишустина для выяснения обстоятельств события сформирована специальная комиссия под руководством Виталия Савельева с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края. пресс-служба Росавиации

Напомним, что связь с воздушным бортом Ан-26 пропала утром 6 июля около поселка Палана. Самолет летел из Петропавловска-Камчатского. Экипаж не вышел на связь с диспетчерской в указанное время. По информации от ГУ МЧС, на исчезнувшем лайнере находятся 28 человек, включая 22 пассажиров и шестерых членов экипажа. Рейсом летела глава поселка городского типа Палана Ольга Мохирева. Ведутся поиски.

Метеоусловия в момент посадки самолета Ан-26 на Камчатке были сложными.

Фото: Правительство России