Глава Паланы находилась на борту самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке

Ольга Мохирева пропала вместе с другими пассажирами и экипажем самолета на Камчатке.

Власти рассказали о пассажирах пропавшего на Камчатке Ан-26. В администрации Тигильского района объяснили, что большая часть пассажиров и членов экипажа являлась жителями Паланы. Именно туда и направлялся борт. Сейчас в населенном пункте объявлена мобилизация медицинского персонала. Всех врачей вызвали на работу. Больница населенного пункта готова принять всех пострадавших в результате возможного крушения.

Известно, что глава поселка городского типа Ольга Мохирева находилась на борту пропавшего на самолета Ан-26.

Так оно и есть, да, она там. пресс-служба администрации

Напомним, что Ольга Мохирева родилась в поселке Палана в 1979 году. Она трудилась в Корякском автономном округе, а в 2013 году ее избрали депутатом Паланы шестого созыва. В марте 2017 года женщина получила должность первого заместителя главы администрации. С февраля 2018 года она стала новой главой Паланы. Также Telegram-канал LifeShot разместил список лиц, которые могли находиться в пропавшем самолете в момент трагедии.

На Камчатке возбудили уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-26.

Фото: Telegram/BAZA

