Росавиация рассказала о том, что пилот мог не увидеть горы из-за тумана и облаков.

Метеоусловия в момент посадки самолета Ан-26 на Камчатке были сложными. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации. Эксперты полагают, что крушение воздушного судна могло произойти в момент захода на посадку по причине плохой видимости.

При выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем. пресс-служба Росавиации

Специалисты объяснили, что исчезнувший борт эксплуатировался с 1982 года. В августе 2021 года должен был истечь сертификат по его летной годности. Самолет принадлежит авиакомпании "Камчатские авиалинии". В настоящее время уточняются данные о возможных пострадавших или погибших. В поисковой операции принимают участие два вертолета Ми-8 и Ан-26. Синоптики уточнили, что в окрестностях аэропорта в момент посадки пропавшего самолета фиксировался "туман разорванной облачности". Его нижняя кромка поднималась до уровня 300 метров. Сплошная облачность фиксировалась на высоте в 720 метров. Облака могли закрыть горы от взора пилотов.

Глава Паланы находилась на борту самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке.

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