Спасатели и медики выдвинулись на Ми-8 в регион возможного крушения пассажирского самолета.

Вертолет МЧС вылетел на поиск пропавшего на Камчатке Ан-26. Об этом рассказали представители пресс-службы экстренного ведомства по региону. Известно, что в операции задействованы сотрудники Центра медицины катастроф, эксперты-психологи, представители пожарно-спасательной части и члены оперативной группы, находящиеся на борту Ми-8. В случае необходимости к мероприятиям будет привлечена дополнительная авиация.

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в поселок Палана, где не вышел вовремя на связь пассажирский самолет Ан-26. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Утром 6 июля пропал самолет, принадлежащий авиакомпании "Камчатское авиапредприятие". Пассажирский лайнер двигался по маршруту из Петропавловска-Камчатского до поселка городского типа Палана. Борт должен был приземлиться в 12:40 по местному времени. Экипаж не докладывал диспетчеру о проблемах. Перед вылетом самолет был технически исправен. В Росавиации уточнили, что рейсом летели 28 человек, включая шестерых членов экипажа и 22 пассажиров. Следственный комитет возбудил по факту исчезновения самолета уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. Предположительно, воздушное судно могло упасть в воду.

Напомним, что сертификат летной годности самолета истекал 30 августа 2021 года. Борт использовался с 20 октября 1982 года.

На борту пропавшего Ан-26 были четыре сотрудника администрации Паланы. Метеоусловия в момент посадки самолета Ан-26 на Камчатке были сложными.

Фото: Piter.tv