На борту пропавшего Ан-26 были четыре сотрудника администрации Паланы

В списке из 22 пассажиров есть несовершеннолетний ребенок.

На борту пропавшего пассажирского самолета Ан-26 были четыре сотрудника администрации поселка городского типа Паланы. Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа, которые находились во время рейса на борту воздушного судна.

Напомним, что диспетчеры потеряли связь с самолетом Ан-26, который летел по маршруту из Петропавловска-Камчатского до Паланы. Утром 6 июля пилот не вышел на плановый сеанс связи. Камчатское авиационное предприятие объяснило, что связь перестала устанавливаться с самолетом в тот момент, когда летчик совершал маневр для захода на посадку. Предположительно, самолет мог упасть в море.

На борту находились 28 человек, включая 22 пассажиров и 6 членов экипажа. Известно, что в лайнере был один несовершеннолетний. На рейсе также присутствовали Александр Андрейкин (глава мобилизационного отдела администрации), Ольга Андрейкина (глава финансового управления), Юлия Суровцева ( заместитель руководителя отдела образования, социальной защиты, культуры и спорта) Паваны. Ранее стало известно о том, что в самолете находилась глава городского округа Ольга Мохирева.

Мишустин поручил создать комиссию после исчезновения Ан-26 на Камчатке. Метеоусловия в момент посадки самолета Ан-26 на Камчатке были сложными.

Фото: Telegram/Mash