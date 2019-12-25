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Причиной инцидента с самолетом Ан-26 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования
Сегодня, 11:54
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Причиной инцидента с самолетом Ан-26 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования

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Обстоятельства возможного крушения воздушного средства уточняются.

Причиной инцидента с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренном ведомстве. Эксперты пояснили, что к ситуации могли привести плохие погодные условия. Ранее метеорологи говорили о тумане и сильной облачности.

По одной из версий, самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации.

источник агентства

Напомним, что экипаж воздушного судна не вышел на связь с диспетчерам в установленное время. Самолет совершавший рейс от Петропавловска-Камчатского до Паланы, принадлежит авиакомпании "Камчатское авиапредприятие". На борту находилось 22 человек, включая 6 членов экипажа и 22 пассажиров. Среди последних - несовершеннолетний ребенок. Создана комиссия по поиску самолета. На возможное место крушения направлены поисковые бригады. Не исключен тот вариант, что борт упал в море.

Пилот назвал недостаток пропавшего на Камчатке самолета Ан-26.

Фото: Pixabay.com

Теги: ан-26, камчатка
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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