К авиакатастрофе может привести обледенение хвоста самолета.

Пилот назвал недостаток пропавшего на Камчатке самолета Ан-26. Об этом в интервью журналистам телеканала "360" рассказал специалист по безопасности полетов и экс-летчик Александр Романов. Эксперт подчеркнул, что в конструкции борта фигурирует одна деталь, которая может привести к крушению. Воздушное судно может упасть из-за обледенения хвоста.

Единственное, у него есть недостаток — это когда происходит обледенение хвостового оперения, происходит так называемый клевок, то есть нырок самолета с плохими последствиями. Александр Романов, бывший пилот

Специалист рассказал, что пассажирский самолет Ан-26 является модификацией Ан-24, который в свою очередь используется для грузовых перевозок.

Вертолет МЧС вылетел на поиск пропавшего на Камчатке Ан-26.

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