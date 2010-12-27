Происшествие особого значения. Что известно о трагедии на подводной станции ВМФ в Баренцевом море

Piter.TV собрал информацию о трагедии под грифом "секретно", которая произошла в Мурманской области.

Этого действительно никто не ждал. Вечером 2 июля по новостным лентам крупнейших российских СМИ прошло сообщение о том, что в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. Инцидент произошел 1 июля. Что это был за аппарат, сколько человек выжило и что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно.

Причины такого поведения Минобороны и официальных властей позже объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Более того, похоже, информацию о происшествии и не планируется раскрывать на официальном уровне.

"Главнокомандующий располагает всей информацией, но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается", – рассказал журналистам Песков.

В своем выступлении 3 июля пресс-секретарь президента РФ также опроверг версию того, что на борту аппарата произошел взрыв газа. Ее ранее растиражировало Агентство по защите от радиации Норвегии.

По факту гибели моряков-подводников СК РФ начал проверку, а 2 июля президент России Владимир Путин прервал свое участие в форуме "Реки России" и приехал на экстренную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Президент поручил ему лично выехать в Североморск и узнать причины ЧП с глубоководным аппаратом, что и произошло на следующий день.

Глава Минобороны рассказал, что моряки спасли своих товарищей и глубоководный аппарат ценой своей жизни. Сергей Шойгу рассказал о подробностях инцидента. Первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ эвакуировали гражданского представителя, задраив за ним люк. Это было сделано для того, чтобы огонь не распространился по всему глубоководному аппарату.

При имеющемся недостатке информации журналисты российских СМИ уточняют информацию из своих источников. Согласно одной из версий, пожар произошел на глубоководной атомной станции АС-12 "Лошарик" из-за короткого замыкания. Выжившие члены экипажа были доставлены в госпиталь. К тому же, были найдены очевидцы аварии. Погибшие моряки могли служить в войсковой части №45707. Она дислоцируется в Петергофе, а информация о ней засекречена.

Позже врио губернатора Петербурга на своей странице "ВКонтакте" выразил соболезнования семьям погибших моряков.

"Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плавание отправилась из Петербурга", – написал он.

Также соболезнования выразили спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров и глава 47 региона Александр Дрозденко.

"Вместе с ленинградцами соболезную близким моряков-подводников, погибших в Баренцевом море. Администрация окажет всю необходимую помощь семье капитана I ранга кавалера Орденов Мужества и ордена "За военные заслуги" жителя Соснового Бора Андрея Воскресенского. Светлая память....", – написал губернатор Ленобласти в своем Instagram-аккаунте.

Власти Петербурга и Ленобласти заявили, что готовы оказать необходимую помощь семьям подводников. Ранее о готовности помочь сообщили в Минобороны РФ.

Погибших подводников могут похоронить на Серафимовском кладбище в Петербурге. Однако окончательное решение должны принять родственники моряков. Отметим, что на этом кладбище похоронены члены экипажа подводной лодки "Курск", а также другие моряки и адмиралы.

Фото: Pixabay