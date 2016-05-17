Источник: возгорание на подводной лодке в Баренцевом море произошло из-за короткого замыкания

В Баренцевом море погибли 14 моряков.

В акватории Баренцева моря на глубоководной атомной подводной лодке АС-12 ("Лошарик") погибли 14 моряков. Военные погибли от отравления продуктами горения. Спустя два дня назвали предварительную причину возгорания. Об этом сообщил источник РБК, знакомый с первыми результатами расследования.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Следственный комитет продолжает расследовать причины трагедии, в которой погибли офицеры, служившие в секретной военной части в Петергофе.

Шойгу: "Первым из горящего отсека вытащили гражданского, за ним задраили люк".

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