Источник: возгорание на подводной лодке в Баренцевом море произошло из-за короткого замыкания

В акватории Баренцева моря на глубоководной атомной подводной лодке АС-12 ("Лошарик") погибли 14 моряков. Военные погибли от отравления продуктами горения. Спустя два дня назвали предварительную причину возгорания. Об этом сообщил источник РБК, знакомый с первыми результатами расследования.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Следственный комитет продолжает расследовать причины трагедии, в которой погибли офицеры, служившие в секретной военной части в Петергофе.
Шойгу: "Первым из горящего отсека вытащили гражданского, за ним задраили люк".
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 )
а в море ли? вот в чём вопрос! под водой или на поверхности? всё оборудование на этом "Лошарике, давно пришло в негодность от времени!