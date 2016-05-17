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Источник: возгорание на подводной лодке в Баренцевом море произошло из-за короткого замыкания
Сегодня, 13:22
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nastya960

Источник: возгорание на подводной лодке в Баренцевом море произошло из-за короткого замыкания

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В Баренцевом море погибли 14 моряков.

В акватории Баренцева моря на глубоководной атомной подводной лодке АС-12 ("Лошарик") погибли 14 моряков. Военные погибли от отравления продуктами горения. Спустя два дня назвали предварительную причину возгорания. Об этом сообщил  источник РБК, знакомый с первыми результатами расследования.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Следственный комитет продолжает расследовать причины трагедии, в которой погибли офицеры, служившие в секретной военной части в Петергофе. 

Шойгу: "Первым из горящего отсека вытащили гражданского, за ним задраили люк".

Фото: pixabay 

Теги: моряки, трагедия в баренцевом море
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 13:48

а в море  ли?  вот в чём вопрос!  под водой  или на поверхности?  всё  оборудование  на  этом "Лошарике, давно  пришло  в негодность  от времени!  

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