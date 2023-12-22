Застрявшие на борту судна в Мозамбике российские моряки вернулись в РФ

Двое мужчин вернулись домой.

Российские моряки, находившиеся на брошенном владельцами судне Volopas в морском порту столицы Мозамбика Мапуту, вернулись домой. Соответствующее заявление сделали сотрудники Генеральной прокуратуры страны. Известно, что двое мужчин на протяжении нескольких месяцев находились на корабле. Представители посольства оказывали им помощь и необходимо содействие. Согласно имеющимся данным, судовладелец рыболовного траулера, следовавшего под национальным флагом Камеруна, перестал выделять денежные средства на содержание объекта, после этого образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту. В дополнении оказалось, что у моряков отсутствовали визовые документы.

В пресс-службе Генпрокуратуры России заметили, что представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, сами отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика. В итоге паспорта иностранцев были сданы в местную миграционную службу

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Фото и видео: Генпрокуратура России