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Застрявшие на борту судна в Мозамбике российские моряки вернулись в РФ

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Двое мужчин вернулись домой.

Российские моряки, находившиеся на брошенном владельцами судне Volopas в морском порту столицы Мозамбика Мапуту, вернулись домой. Соответствующее заявление сделали сотрудники Генеральной прокуратуры страны. Известно, что двое мужчин на протяжении нескольких месяцев находились на корабле. Представители посольства оказывали им помощь и необходимо содействие. Согласно имеющимся данным, судовладелец рыболовного траулера, следовавшего под национальным флагом Камеруна, перестал выделять денежные средства на содержание объекта, после этого образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту. В дополнении оказалось, что у моряков отсутствовали визовые документы.

В пресс-службе Генпрокуратуры России заметили, что представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, сами отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика. В итоге паспорта иностранцев были сданы в местную миграционную службу

Петербургский суд удовлетворил иск о передаче активов "Рольфа" государству.

Фото и видео: Генпрокуратура России

Теги: генпрокуратура, мозамбик, моряки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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