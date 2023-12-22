Петербургский суд удовлетворил иск о передаче активов "Рольфа" государству

Иск о взыскании средств с автодилера Генпрокуратура РФ подала 27 декабря 2023 года.

Московский районный суд Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о передаче всех акций АО "Рольф" государству. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 21 февраля.

Иск о взыскании средств с автодилера Генпрокуратура РФ подала 27 декабря 2023 года. Истец просил суд обратить в доход государства все активы "Рольфа" и ее "дочек" как имущества, которое получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Иск судом удовлетворен.

По данным Генпрокуратуры РФ, группа компаний получала незаконный доход. Ее основатель Сергей Петров являлся депутатом Госдумы с 2007 по 2016 гг. и в этот период продолжал оставаться бенефициаром, таким образом замаскировав свою причастность к бизнесу. В 2022 году Химкинский суд Московской области взыскал с него более 19 млрд рублей в пользу государства. Именно эту сумму Петров получил во время незаконного совмещения парламентской и коммерческой деятельности, передает ТАСС.

В конце прошлого года, по указу президента РФ Владимира Путина, акции "Рольфа" передали во временное управление Росимущества.

"Рольф" основали в 1991 году, в портфеле компании 30 автомобильных брендов.

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Фото: Piter.TV