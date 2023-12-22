Рост петербургского авторынка в начале 2024 года составил 50%

Наиболее популярным брендом на рынке является китайская марка Geely, второе место заняла другая машина из Поднебесной − Haval.

В Петербурге наблюдается резкий рост продаж на автомобильном рынке: особенно востребованы модели китайских производителей. С начала 2024 года в Петербурге было зарегистрировано 3 942 новых легковых автомобиля, что на 49% больше, чем за первый месяц 2023 года. Информацию поделились в пресс-службе дилерских центров "Прагматика".

Наиболее популярным брендом на рынке является китайская марка Geely, второе место заняла другая машина из Поднебесной − Haval. Также отмечается присутствие российского бренда Lada в тройке лидеров. Самой продаваемой моделью января стал кроссовер Haval Jolion. В тройку самых популярных автомобилей также вошли Lada Granta и Geely Monjaro.

В первую пятёрку отобрались также Changan, вытеснивший молодой бренд Omoda. А в топ-10 лидеров попала новая марка Tank из премиального сегмента. Однако из десятки лидеров вышла корейская Kia.

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