Концерн Mаrelli передаст свои активы "Автозаводу Санкт-Петребург"

Большую часть производимой продукции (95%) "Марелли Рус" поставлял на автозавод Nissan.

Автоконцерн Marelli планирует покинуть российский рынок и прекратить деятельность петербургского предприятия "Марелли Рус". Издание "Фонтанка" со ссылкой на директора компании Артема Суркова сообщает, что основные активы итальяно-японского концерна планируется передать "Автозаводу Санкт-Петербург" (бывший завод Nissan). Ликвидацию "Марелли Рус" должны завершить к маю. При этом сокращения численности сотрудников не планируются, поскольку директор в настоящее время является единственным сотрудником компании.

Большую часть производимой продукции (95%) "Марелли Рус" поставлял на автозавод Nissan. Продукция компании не подходит для других автомобилей. Кроме того, производство зависело от поставок иностранных комплектующих, и только небольшая часть была локализована.

В середине июня 2023 года АвтоВАЗ запустил производство автомобилей LADA на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Ранее этот завод, ранее принадлежавший японскому концерну Nissan, был закрыт около полутора лет. C ноября прошлого года завод AvtoVAZ в Петербурге сменил название. Исчезло слово "Лада" из его названия.

Ранее мы сообщили о том, что производство автомобилей Aurus бизнес-класса наладят в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)