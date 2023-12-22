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Производство автомобилей Aurus бизнес-класса наладят в Петербурге
Сегодня, 9:58
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Производство автомобилей Aurus бизнес-класса наладят в Петербурге

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Первые автомобили планируется выпустить к концу 2024 года. 

Производитель автомобилей класса "люкс" Aurus начнёт производство новой серии моделей бизнес-класса на территории бывшего завода Toyota в Петербурге. Совместное производство будет осуществляться с иностранным партнёром. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в беседе с журналистами.

Первые автомобили планируется выпустить к концу 2024 года. На вопрос о производстве автомобилей на бывшей территории Toyota, Мантуров также дал положительный ответ.

Ассортимент новой серии автомобилей будет весьма обширным и включит не менее четырёх моделей.

Ранее мы сообщили о том, что бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в госсобственность.

Фото: Piter.TV

Теги: автомобили, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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