Бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в госсобственность

Информацию подтвердили в "АвтоВазе".

Завод Nissan в Петербурге, который в прошлом году был передан "АвтоВазу", снова принадлежит государству. Теперь его владельцем является Автомобильно-автомоторный институт "НАМИ", подчиненный Минпромторгу, сообщает РБК.

Информацию о возвращении завода в госсобственность подтвердили в "АвтоВазе". Источники издания сошлись во мнении, что такой шаг был необходим для защиты от санкционных рисков.

Бывший завод Nissan Северной столице, который ранее носил название "Nissan Manufacturing Rus", с 29 июня 2023 года сменил своё название на "Лада Санкт-Петербург". С 2022 года на нём не выпускаются автомобили Nissan. Известно, что на заводе начали налаживать производство Lada X-Cross 5.

Ранее мы сообщили о том, что вагоны на "зелёной" ветке метро Петербурга обновят за 34 млн рублей.

Фото: Правительство Петербурга