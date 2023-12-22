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Активы АО "Рольф" требуют взыскать в пользу государства в Петербурге
Вчера, 23:44
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sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Активы АО "Рольф" требуют взыскать в пользу государства в Петербурге

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В 2023 году активы холдинга передали в управление Росимуществу после указа президента страны Владимира Путина.

Московский районный суд принял к производству и назначил предварительное судебное заседание по иску заместителя Генерального прокурора РФ к автодилеру "Рольф" и основателю Сергею Петрову о взыскании всех активов в пользу государства в качестве имущества, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 15 января.

В случае, если иск будет удовлетворен, государству перейдут все акции "Рольфа", которые принадлежат "Деланс Лимитед" и "Рольф Моторс", 100% долей в уставных капиталах "Рольф Моторс", "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", "Рольф Тех". 

Отметим, что "Рольф" является крупнейшим продавцом автомобилей. В 2023 году активы холдинга передали в управление Росимуществу после указа президента страны Владимира Путина. Основатель "Рольфа" Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске, в его отношении возбуждено уголовное дело о выводе за границу 4 млрд рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: автоцентр рольф, московский районный суд, сергей петров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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