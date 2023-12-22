Активы АО "Рольф" требуют взыскать в пользу государства в Петербурге

В 2023 году активы холдинга передали в управление Росимуществу после указа президента страны Владимира Путина.

Московский районный суд принял к производству и назначил предварительное судебное заседание по иску заместителя Генерального прокурора РФ к автодилеру "Рольф" и основателю Сергею Петрову о взыскании всех активов в пользу государства в качестве имущества, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 15 января.

В случае, если иск будет удовлетворен, государству перейдут все акции "Рольфа", которые принадлежат "Деланс Лимитед" и "Рольф Моторс", 100% долей в уставных капиталах "Рольф Моторс", "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", "Рольф Тех".

Отметим, что "Рольф" является крупнейшим продавцом автомобилей. В 2023 году активы холдинга передали в управление Росимуществу после указа президента страны Владимира Путина. Основатель "Рольфа" Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске, в его отношении возбуждено уголовное дело о выводе за границу 4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV