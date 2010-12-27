Путин принял решение отменить участие в форуме "Реки России"

В ближайшее время президент проведёт встречу с Сергеем Шойгу.

Во вторник, 2 июля, стало известно, что Владимир Путин не будет участвовать в форуме "Реки России". Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По сообщениям СМИ, в ближайшее время президент проведёт встречу с Сергеем Шойгу. Министр обороны РФ доложит Владимиру Путину о ситуации с подводниками.

Напомним, что в минувший понедельник, 1 июля, в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. В результате погибло 14 моряков. Как сообщают СМИ, причина смерти моряков-подводников на глубоководном аппарате - отравление продуктами горения.

Форум "Реки России" проводятся с 2013 года в Тверской области, в 2016 году форум получил статус национального. Форум является главной в России площадкой для обсуждения проектов в сфере водного туризма.

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Фото:скриншот"Прямой линии с Владимиром Путиным"