WADA: 298 российских спортсменов имеют подозрительные результаты допинг-проб

Министерство спорта РФ пока никак не прокомментировало это заявление.

Во вторник, 2 июля, Всемирное антидопинговое агентство заявило, что 298 российских спортсменов имеют подозрительные результаты допинг-проб. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Известно, что в данный момент организация завершила формирование доказательств не соблюдения правил по 43 спортсменам из 298.

Министерство спорта РФ пока никак не прокомментировало это заявление.

Напомним, что в прошлом году разгорелся скандал из-за того, что российские спортсмены принимали мелдоний. Дело в том, что список запрещенных препаратов WADA, в который попали мелдоний, а также адростерон, тимозин и другие лекарства, был составлен в 2017 году. Однако все это время Министерство спорта РФ вносило в него свои правки.

Ранее мы сообщали о том, что СК РФ начал проверку по факту гибели 14 моряков-подводников.

Фото:pixabay