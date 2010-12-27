Путин поручил Шойгу лично выехать в Североморск и узнать причины ЧП с глубоководным аппаратом

Также Путин поручил Шойгу оказать помощь пострадавшим и семьям.

Президент России поручил Шойгу лично выехать в Североморск и узнать причины ЧП с глубоководным аппаратом, где погибли моряки. Об этом сообщают СМИ.

Также Путин поручил Шойгу оказать помощь пострадавшим и семьям.

Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны - 7 капитанов 1 ранга, 2 Героя России, экипаж был высокопрофессиональным заявил Путин

Напомним, что в минувший понедельник, 1 июля, в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. В результате погибло 14 моряков. Как сообщают СМИ, причина смерти моряков-подводников на глубоководном аппарате - отравление продуктами горения.

В данный момент глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. На место прибыл Главком ВМФ Николай Евменов.

Ранее мы сообщали о том, что СК РФ начал проверку по факту гибели 14 моряков-подводников

Фото:скриншот"Прямой линии с Владимиром Путиным"