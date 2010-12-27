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Путин поручил Шойгу лично выехать в Североморск и узнать причины ЧП с глубоководным аппаратом
Сегодня, 20:52
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IRINA_CHALKINA

Путин поручил Шойгу лично выехать в Североморск и узнать причины ЧП с глубоководным аппаратом

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Также Путин поручил Шойгу оказать помощь пострадавшим и семьям.

Президент России поручил Шойгу лично выехать в Североморск и узнать причины ЧП с глубоководным аппаратом, где погибли моряки. Об этом сообщают СМИ. 

Также Путин поручил Шойгу оказать помощь пострадавшим и семьям. 

Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны - 7 капитанов 1 ранга, 2 Героя России, экипаж был высокопрофессиональным

заявил Путин

Напомним, что в минувший понедельник, 1 июля, в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. В результате погибло 14 моряков. Как сообщают СМИ, причина смерти моряков-подводников на глубоководном аппарате - отравление продуктами горения.

В данный момент глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. На место прибыл Главком ВМФ Николай Евменов.

Ранее мы сообщали о том, что СК РФ начал проверку по факту гибели 14 моряков-подводников

Фото:скриншот"Прямой линии с Владимиром Путиным"

Теги: гибель моряков, новости россии, путин, шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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