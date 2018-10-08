СМИ: найдены первые очевидцы аварии на Баренцевом море

Свидетелями аварии стали рыбаки, которые наблюдали за происходящим из бухты.

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море. Об этом сообщает издание "Север.Пост".

Свидетелями аварии стали рыбаки, которые наблюдали за происходящим из бухты. Имена этих людей издание не раскрывает, так как они занимаются ловлей рыбы без специального разрешения. Мужчины рассказали, что 1 июля около 21:30 увидели, как подлодка всплывает на поверхность. Вскоре к ней подошли военный корабль и два буксира.

Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся. <...> Мы у вояк-то потом спросили, что это было. Сказали: лодка всплыла около Уры, без оговариваемых причин, её потом в Кольскую оттащили. Очевидец аварии.

По словам рыбаков, лодка шла довольно быстро, и они даже не подозревали, что на судне случилась авария.

Лодка шла быстро, мы ещё с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идёт. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела. Очевидец аварии.

Ранее сообщалось, что погибшие в Баренцевом море подводники служили в Петергофе.