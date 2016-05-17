Минобороны: "При пожаре на глубоководном аппарате 1 июля погибли 14 моряков"

Четырнадцать моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате Военно-морского флота РФ. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, причиной гибели стал пожар. Инцидент произошел в российских территориальных водах 1 июля.
В российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар.
Минобороны РФ
Теперь расследованием занимается главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Глубоководный аппарат сейчас находится на базе в Североморске.
Ранее Минобороны рассекретило данные о первых испытаниях автомата Калашникова и Судаева.
Фото: открытые источники
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