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Минобороны: "При пожаре на глубоководном аппарате 1 июля погибли 14 моряков"
Сегодня, 17:06
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nastya960

Минобороны: "При пожаре на глубоководном аппарате 1 июля погибли 14 моряков"

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Пожар возник в ходе проведения биометрических измерений.

Четырнадцать моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате Военно-морского флота РФ. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным министерства, причиной гибели стал пожар. Инцидент произошел в российских территориальных водах 1 июля. 

В российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар.

Минобороны РФ

Теперь расследованием занимается главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Глубоководный аппарат сейчас находится на базе в Североморске. 

Ранее Минобороны рассекретило данные о первых испытаниях автомата Калашникова и Судаева.

Фото: открытые источники 

Теги: минобороны, моряки, пожар на подлодке
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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