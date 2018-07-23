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Минобороны рассекретило данные о первых испытаниях автомата Калашникова и Судаева

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Работы по рассекречиванию ведутся в Центральном архиве Министерства обороны.

На форуме "Армия-2019" Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.

Как пояснил начальник ГРАУ МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин, часть документов является перепиской сотрудников Щуровского полигона. В одних документах есть отчеты об испытаниях конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм, в других – результаты испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева. Как отметил Паршин, если бы Судаев не погиб в 36 лет, то развитие оружия пошло бы по другому пути.

Главное ракетно-артиллерийское управление рассекречивает в Центральном архиве Министерства обороны ранее неизвестные исторические факты и документы, связанные с разработкой и испытаниями образцов стрелкового оружия.

Ранее Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку ЦВО.
Видео: YouTube/ Минобороны России 

Теги: автомат, калашников, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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