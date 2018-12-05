Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку ЦВО

Военные силы России проверяют на готовность обеспечивать безопасность страны.

Сергей Шойгу заявил о начале внезапной проверки боеготовности сил Центрального военного округа. Мероприятия пройдут с 24 по 28 июня. Известно, что в рамках события будет задействовано 35 полигонов. На их территории пройдет 50 учений.

Отметим, что министр обороны страны поручил своим помощникам проинформировать о событиях иностранных военных атташе. Согласно сообщению, цель проверки - оценка готовности ВС России обеспечить безопасность страны в Центрально-Азиатском регионе.

В высшую степень боеготовности также частично приведут Южный и Восточный округа, силы ВДВ и Дальнюю авиацию.

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Видео: YouTube/Минобороны России