Иран заблокировал пользователям доступ к Telegram

Народные умельцы уже нашли способ обойти блокировку от мобильных операторов.

Жители Ирана сообщают, что не могут больше авторизироваться в Telegram. Услуга для них недоступна ни через СМС, ни через звонок. Как стало известно местным журналистам, блокировка происходит со стороны властей. Они потребовали от сотовых операторов ограничить сообщения с верификацией пользователя.

Стоит отметить, что подобный метод можно будет испробовать и в России. Однако, страна готова к подобным методам блокировки. Наиболее продвинутые пользователи будут получать код верификации через десктопное приложение с открытой сессией.

В Иране специалисты в Telegram оперативно отреагировали на запросы потребителей. Решить проблему можно будет через бот, который отправит код подтверждения. В этом случае неудобство затронет только новых пользователей мессенджера. Для регистрации им придется использовать виртуальные номера.

Ранее Piter.tv писал о том, что специалисты назвали самые наркозависимые регионы России.

Видео: YouTube/The Newsmakers