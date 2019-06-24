Специалисты назвали самые наркозависимые регионы России

Рейтинг составлен на основе данных Росстата, Минздрава и МВД за 2018 год.

Специалисты из "Трезвой России" подготовили новый ежегодный рейтинг, в котором представлены самые наркозависимые регионы России. Документ составлен на основе данных Росстата, Минздрава и МВД за 2018 год и направлен в правительство, Совфед и администрации субъектов. Об этом пишут "Известия".

Самая неблагополучная ситуация сложилась в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии. По сравнению с 2017 годом, значительно ухудшилось положение дел в Северной Осетии (минус 27 пунктов) и в Мордовии (минус 18 пунктов).

В тройку свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Ранее стало известно отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе.

Видео: YouTube / ISS Art Media